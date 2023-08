Turista a Palermo: "Ho posteggiato al Capo, mi hanno rubato l'album di nozze e i bagagli della mia bambina"

Riceviamo e pubblichiamo

Mi chiamo Valeria. Attualmente sono in vacanza a Palermo. Ieri mi hanno scassinato la macchina e rubato i bagagli della mia bambina. L'auto (Fiat Panda) era parcheggiata in piazza Papireto, Capo. Non ci sono oggetti di valore monetario, solo vestiti e giocattoli per bambini e un libro degli ospiti del mio matrimonio. Vorrei riavere i miei oggetti e sono disposta a pagare. In particolare vorrei trovare il libro degli ospiti del mio matrimonio, l'unico ricordo che ho del mio matrimonio.

Si tratta di un bagaglio a mano nero di medie dimensioni con ruote. All'interno ci sono principalmente vestiti per bambini e oggetti per bambini. Grazie tante...

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday