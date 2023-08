"Uno strano rumore, poi l'inseguimento: così hanno provato a fregarmi con la truffa dello specchietto"

Riceviamo e pubblichiamo

"Vi racconto cosa mi è successo ieri. Attorno mezzogiorno in via Badia, zona Cruillas, mentre transitavo con la mia auto ho sentito un rumore tipico di un colpettino di pietra. Guardando dallo specchietto non ho visto nessuno né tantomeno ero passato vicino ad auto posteggiate, anche perché se avessi urtato uno specchietto il mio si sarebbe spostato.

Dopo un po' un tizio mi lampeggiava e suonava. Essendo la strada stretta non capivo cosa volesse. Non appena la strada si allargava mi sono accostato e chiedendo cosa volesse mi ha detto che avevo urtato il suo specchietto dicendomi: 'Non ha sentito il rumorino?'.

Avendo letto di queste truffe ho capito subito cosa mi stesse accadendo. Ho detto: 'Ok, mettiamoci da parte uscendo in viale Michelangelo', in modo di non bloccare la stradina. E ho pensato pure di chamare intanto i carabinieri. Quindi ho girato verso viale Michelangelo ma il tizio non usciva dalla stradina (forse pensava che sarei andato via). Poco dopo è escito e transitando accanto alla mia auto mi ha detto: 'Ok, a posto, non è successo niente".

Intanto sono rimasto scosso per questi esserI indegni che trovando persone anziane se ne approfittano e cercano di togliere un centinaio di euro a persone che non arrivano a fine mese".

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday