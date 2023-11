Da via Villagrazia: "Oggi mi hanno provato a fregare con la truffa dello specchietto"

Riceviamo e pubblichiamo

Vorrei segnalare che questa mattina mentre percorrevo la via Villagrazia, all'altezza della farmacia Barone Scala, ho sentito una botta nello specchietto lato passeggero, dopo essermi fermato un tizio seduto in una macchina nera ferma a bordo strada mi chiedeva il risarcimento del danno subito al suo specchietto rotto. Non convinto che fossi stato io a danneggiare il suo specchietto, gli ho detto di chiamare i carabinieri per le verifiche del caso e subito dopo mi ha stretto la mano invitandomi ad andare via.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday