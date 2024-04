"Troppi incidenti in via Principe di Paternò angolo via Galilei, ma com'è possibile con tutti i semafori che ci sono?"

Segnalo che ormai in via Principe di Paternò - all'altezza dell'incrocio con via Galileo Galilei - si verificano giornalmente uno o addirittura più incidenti (alcuni anche con feriti, come quelli che si sono verificati venerdì). Eppure non si spiega come il numero dei sinistri sia così alto nonostante la presenza di semafori ad ogni lato dell'incrocio...