Sono un genitore e vorrei segnalare una dispiacevole situazione che si presenta da inizio scuola da settembre 2020: il plesso Trinacria dell'omonima via ha dislocato una sezione in una struttura all'interno della scuola senza luce e senza riscaldamento. Ad oggi abbiamo inviato tantissime e-mail e pec, senza mai avere avuto una degna risposta. In questa aula per fare entrare luce si tengono le finestre aperte e i bambini sono costretti a fare lezione al freddo.