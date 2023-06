Semplicemente vergognoso trovare le tribune piene di polvere per non parlare dei bagni e dei costi di un caffè al bar all’interno dello stadio Renzo Barbera: degrado assoluto. Semplicemente uno stadio da serie C e non pronto ad ospitare star di questo tipo. Ma come cantava Vasco Rossi: “favole favole favole fa fa favoleeee….". Mi chiedo chi doveva vigilare.