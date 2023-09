Lo splendido viaggio con il treno storico e i servizi efficienti: "La Regione pubblicizzi queste iniziative"

Riceviamo e pubblichiamo

Treno storico per Castelvetrano, temevo un’avventura all’Indiana Jones, invece sorprese sì, ma in positivo al punto da farmi dubitare del mio atavico pessimismo siciliano. Presi in biglietti in rete per la somma di 4 euro ciascuno comprensivo di andata e ritorno, Angelo, il mio compagno di avventure, si è informato all’apposito numero verde per indagare sulle modalità di spostamento da Castelvetrano al parco archeologico di Selinunte. La riposta dell’operatore è stata più che vaga: posso affermare che ne sapevamo di più prima della telefonata. Quindi ci siamo fatti un programma con l’orario del sevizio di pullman locale.

Premetto che a Selinunte ci sono stato non so quante volte ma come con un buon libro che mi piace lo rileggo volentieri, ancor di più la cosa vale per i musei e le opere d’arte, quando ci torno trovo sempre nuove sfumature nascoste che svelano prospettive non considerate. Il giorno della partenza dalla stazione centrale di Palermo ci attendeva il treno. A vederlo era uno di quei treni che ho preso decine di volte, anche nel recente passato, che chiamarlo storico in Sicilia è un forzatura.

Dentro di me mi ripetevo: ma chi me lo ha fatto fare, il viaggio sarà un disastro e una infinita serie di negatività consolidate da anni di aspettative deluse. Come con il tocco della bacchetta magica tutto è cambiato appena salito in carrozza, internamente i vagoni erano stati rimessi a nuovo mantenendo lo stile originario ma rinovando le sedute sia in comodità che in tessuti. Tutto perfettamente funzionante e pulito. In totale 2 vagoni e circa 40 passeggeri. Partiti puntuali ci siamo ripassati la tabella di marcia, la giornata era calda e l’aria condizionata era in funzione forse anche troppo. Fermato un signore in borghese ma con il cappello ho chiesto se era possibile regolare meglio l’aria, con un sorriso mi ha risposto di sì e ha regolato la temperatura chiedendomi se la variazione andava bene.

Mentre Angelo e io passavamo il tempo parlando del programma, in lontananza sentiamo il signore con il cappello dire ad altri passeggeri: "Sì vi aspetta all’uscita della stazione e vi porta a Marinello davanti la biglietteria del parco archeologico di Selinunte ma se preferite potete andare al mare lì di fronte". Ci siamo avvicinati e il signore col cappello ci ha spiegato che la Regione ha organizzato il dopo treno storico, senza ulteriore esborso di soldi, con un pullman a nostra disposizione per Selinunte ma se invece desideravamo andare a Segesta, avvisandolo, saremmo dovuti scendere ad Alcamo diramazione e lì un altro pullman ci avrebbe trasportato alla biglietteria di Segesta.

Successivamente abbiamo appurato che il signore con il cappello e altri suoi colleghi sono volontari di un’associazione di ex dipendenti delle Ferrovie che prestano assistenza nei treni storici, e lo fanno con molto garbo. Arrivati alla stazione con trascurabili minuti di ritardo, fuori il pullman ci aspettava e, altra gradita sorpresa, una guida qualificata, offerta sempre dalla Regione ai viaggiatori del treno storico, che ci ha illustrato il programma.

Successivamente ci ha spiegato i primi tre templi, ha narrato le vicende storiche e sociali dei Greci e guidato nella visita al museo del parco archeologico. Per dovere di cronaca preciso che il biglietto d’ingresso al parco archeologico di Selinunte non era compreso nel biglietto del treno storico. Terminata l’escursione il ritorno è stato piacevole e puntuale come l’andata.

Alla fine del viaggio il mio animo di perenne insoddisfatto dell'andazzo delle cose in Sicilia ha trovato cosa ridire: “Ma perché la Regione non pubblicizza bene un’iniziativa del genere?”, ma la soddisfazione dell’esperienza era tale che ho detto: "Ci penso io", ed eccomi qui!