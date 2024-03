Uditore, via Badia è una mulattiera e ora c'è pure una voragine all'altezza di piazza Sant'Alfonso Maria

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono passati ormai sei mesi ma lo sfacello di questa strada è sotto gli occhi di tutti: via Badia, quartiere Uditore, è una mulattiera. Chi dovrebbe intervenire si disinteressa. Il nostro presidente del Consiglio comunale - che è natio del quartiere - non se n'è accorto? Adesso è c'è pure una voragine tra piazza Sant'Alfonso Maria dei Liguori e l'ingresso su via Badia (come da foto).