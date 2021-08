Tir ad ogni ora in via Sadat, i residenti: "Manto stradale dissestato, vibrazioni nei palazzi"

Via Anwar Sadat · Montepellegrino

La via Sadat è attraverata ogni santo giorno, 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, da centinaia e centinaia di automezzi pesanti che, a parte l'inquinamento, il rumore assordante, creano notevole disagio all'interno delle abitazioni che si affacciano su questa strada a causa delle pessime condizioni del manto stradale (cedimenti, mancanza di asfalto in alcuni punti, dossi e cunette ) creando allarmanti vibrazioni alle intere strutture esistenti.

Comprendiamo che questa è l'unica via di percorrenza per questi mezzi che provengono dall'austrada A29 verso il porto ma quantomeno si potrebbe provvedere al rifacimento della strada che non viene manutenzionata da almeno 30 anni.