Portillo a Ballarò e quella frase in tv: "Tutti sanno che la Sicilia è l'isola della mafia, c'è inquietudine nell'aria"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore di PalermoToday che ci scrive dopo aver visto in tv "Trans Europe Express", in onda ieri sera su Rai5. Protagonista il giornalista ed ex ministro britannico Michael Portillo che ha intrapreso un viaggio alla scoperta del periodo postbellico in Sicilia. Prima fermata, Palermo, Ballarò.

Trans Europe Express: la puntata integrale

Ecco la lettera firmata da Marco D'Amico:

Voglio raccontarvi una storia. Ieri ho vista la pubblicità di un programma che sarebbe andato in onda su Rai5 alle 20,15. Il programma è "Trans Europe Express", condotto dal giornalista ed ex ministro britannico Michael Portillo; la puntata mi interessava molto perché avrebbe raccontato alcune curiosità di Palermo – tra cui il Palazzo delle Poste, vero gioiello dell'architettura futurista – e di altre città della Sicilia.

Insomma avevo grandi aspettative, come sempre quando si tratta di programmi che parlano della mia Sicilia. Inizio a guardare, ascolto Michael Portillo per un po’, ma al minuto 12,40 non credo alle mie orecchie: mentre passeggia per Ballarò dice: “… inoltre tutti sanno che la Sicilia è l’isola della mafia, quindi c’è un leggero senso di inquietudine nell’aria, sono un po’ nervoso”.

Io non so come a questo signore sia venuto in mente di pronunciare una puttanata simile (chiedo scusa ma non trovo altre parole), vabbè è inglese – mischino, avrebbe detto mia nonna – ma quello che più mi indigna è come la Rai, la tv pubblica italiana, abbia potuto mandare in onda queste parole.

Io non chiedo la testa di nessuno, per carità, mi basterebbero le scuse e la rettifica dell’ex ministro inglese. Intanto però vorrei che si facesse chiarezza sull’episodio, per cui taggo a seguire il sindaco della mia città Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, l'assessore comunale alle Culture Mario Zito, il Presidente della Prima Circoscrizione Massimo Castiglia e poi qualche componente della Commissione di vigilanza della Rai Primo Di Nicola Davide Faraone Loredana De Petris Valeria Fedeli Emilio Carelli Andrea Romano. Chissà che non succeda qualcosa.