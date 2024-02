Viaggio in tram tra "rotaie ciclabili" e rossi inesistenti | VIDEO

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giornalmente si assiste al menefreghismo più totale dentro la tranvia di Palermo. Qui siamo nel tratto via Leonardo da Vinci bassa direzione Stazione Notarbartolo. Ormai monopattini, biciclette elettriche e classiche, auto di servizio sanitario non in emergenza etc. la fanno da padrona. Soltanto grazie alla professionalità dei tranvieri ancora non abbiamo assistito a tragedie annunciate finché non ci scapperà il morto.

E' all'occhio di tutti questa spiacevole situazione e le istituzioni si girano dall'altra parte. Si intravede nel video una prima moto elettrica sulla sinistra, poi all'altezza di piazza Ottavio Ziino una bicicletta nella stessa direzione del tram e poco più avanti una autovettura che passa col rosso e una seconda che si ferma per l'insistenza dell'utilizzo del segnale acustico del tram che la fa fermare. Quando vedremo la polizia municipale a presidiare e multare tali irresponsabili?