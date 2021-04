Tram, Amat disattiva le macchinette per i biglietti: "Perché togliere questo servizio?"

L'Amat disattiva da lunedì 26 aprile le emettitrici di biglietti alle fermate del tram. "Perché togliere questo servizio? Perché in tempo di Covid, una persona che ha necessità di utilizzare il tram per andare a lavoro deve cercare un tabaccaio o un bar per poter acquistare il biglietto? Perché dover perdere tempo a cercare un rivenditore facendo la fila nelle attività commerciali?".