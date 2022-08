La dura vita dell'autista del tram: "Ogni giorno sui binari zig zag di ragazzini che sfrecciano in bici e monopattino"

Anche oggi, come accade sempre, l'ennesimo episodio di ragazzini che sfrecciano e impennano con la bici elettrica sui binari, e zig zag di persone che passeggiano con la bici ignorando sempre la segnaletica e il pericolo di morte per lo scarico di tensione all'interno della tranvia. E anche monopattini che salgono e scendono come se la pista fosse loro. Non vede niente nessuno, nessuno si accorge di niente e intanto stiamo con la speranza che non succeda nulla di grave.

