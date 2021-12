"Due ore da via Belgio al ponte Corleone, ho visto pure una persona urinare su un albero"

"Non è possibile impiegare due ore - dalle 16 alle 18 - per percorrere il tratto della circonvallazione che va da via Belgio al Ponte Corleone. Non c'era neanche una pattuglia di vigili urbani a gestire in qualche modo la circolazione. I responsabili hanno saputo solo bloccare tutto senza progetto di circolazione alternativa, con un preavviso davvero minimo e sotto le feste per giunta, in un momento in cui il traffico è già notevole. Siamo trattati da bestie. Non mi sembra giusto che una città come Palermo debba essere trattata così: ho visto pure una persona urinare su un albero. Probabmente non ne poteva più... ha tutta la mia solidarietà".