Ogni giorno in via Rinaldo d'Aquino, alla Zisa, la circolazione si blocca a causa di mezzi pesanti o auto in doppia fila e per entrare nelle proprie abitazioni si rischia la lite. Questo disagio è stato segnalato tanti mesi fa, perché l'amministrazione non se ne occupa?