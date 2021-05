Sferracavallo "affonda" nel traffico: "Dall'amministrazione comunale solo indifferenza"

Gallery





"Nell'indifferenza dell'amministrazione comunale e della polizia municipale, malgrado le continue richieste dei residenti, la domenica Sferracavallo 'affonda' nel traffico". Lo dice Nino Aiello a nome del Comitato cittadino Sferracavallo, che lancia un appello al buonsenso e al dovere di chi amministra Palermo, affinché "si possano predisporre tutte le misure idonee e urgenti che possano migliorare la vivibilità di Sferracavallo".

"Caos e ingorghi stanno letteralmente martoriando le strade della nostra borgata marinara. Il tutto nell'assenza totale di chi dovrebbe essere preposto al controllo del territorio e all'ordine pubblico per scongiurare emergenze di qualsiasi natura. Non c'è più sordo di chi non vuol sentire. Riunioni e assemblee cittadine con e senza sindaco, incontri privati e pubblici, non hanno mai sortito nessun sostanziale miglioramento della vita a Sferracavallo. Le strade sempre più strette... il mare, le spiagge, i ristoranti, le trattorie, gli street food, i circoli velici, i campeggi, i commercianti abusivi, gli automobilisti indisciplinati e chi più ne ha più ne metta formano un quadro desolante di una borgata giunta al collasso prima dell'inizio della bella stagione".