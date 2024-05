Sferracavallo paralizzata dal traffico

Come riportato anche da un articolo di PalermoToday, ieri pomeriggio (domenica 5 maggio) si è verificato un grave incidente in autostrada nei pressi di Capaci, questo - complice anche la bella giornata domenicale - ha comportato la paralisi del traffico in quel di Sferracavallo. La borgata, come purtroppo spesso capita, si ritrova a dover reggere un maggior flusso di auto in direzione Palermo, da sottolineare la completa assenza di forze dell'ordine a mitigare la situazione, una volta chiamata la centrale della polizia municipale non resta che piangere per la risposta: "Non abbiamo pattuglie da poter mandare" e restiamo così, chiusi dentro casa o costretti a fare più di 20 minuti di coda per poter uscire dalla borgata, vietato star male in questi momenti.