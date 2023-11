Traffico perenne sul ponte di corso Calatafimi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Salve, come si vedono dalle immagini il traffico sul ponte di corso Calatafimi che sia mattina o sera va completamte in tilt. Tutto questo succede perché le auto che scendono bloccano le macchine che devono giare per viale Regione Siciliana ma anche per i vicini incroci con via Anselmi e via Titina de Filippo.

Ma perché non si fa un senso unico a salire dal ponte fino all'incrocio con via Paulsen? E le auto che scendono deviarle per via dei Fiori che è una strada abbastanza larga parallela corso Calatafimi e da lì si può svoltare a destra per viale Regione Siciliana o a sinistra per riprendere corso Calatafimi. Credo che sia la soluzione più adatta per rendere la zona meno incasinata e più fruibile. Ma l'assessore Carta che ci sta a fare al Comune?