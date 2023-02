"Il traffico a Palermo è causato da noi stessi, quanta inciviltà su strade e marciapiedi"

Gallery



Il traffico è causato da noi stessi, indubbio girarci attorno. È un problema causato dalle nostre scelte, dalla volontà di non rinunciare all’auto in favore dell’autobus o di una bicicletta (ferma restando la necessità di creare piste ciclabili, argomento ignorato dalle varie amministrazioni susseguitesi). Eppure, in questo contesto, qualcuno pensa di essere più scaltro degli altri. Nel momento in cui tutti quanti rimaniamo bloccati nel traffico da noi stessi creato, qualcuno infatti ritiene di essere furbo nell’utilizzare la corsia di emergenza, a discapito dei più ligi, che evidentemente sono stupidi nel lasciare tale corsia ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine. Oppure chi, magari durante le partite di calcio trova facilmente posteggio in mezzo alla strada o, perché no, sul marciapiede. Tutto ciò nella totale indifferenza di chi gestisce questa città. Le soluzioni sono innumerevoli. Ad esempio, con riferimento al primo problema, perché non separare la corsia preferenziale con dei cordoli come quelli di via Libertà, in modo da consentire comunque il passaggio dei mezzi di soccorso (o di chi abbia eventualmente bisogno) e utilizzare delle telecamere per monitorare e sanzionare il passaggio di chi invece ne abusa. Con riferimento alla sosta selvaggia è sufficiente incrementare il servizio della polizia municipale attraverso lo street control. Il tutto passa anche attraverso la destinazione delle giuste risorse alla polizia municipale, che da anni vive in una condizione di scarsezza di personale e di mancanza di fondi per l’espletamento dei servizi di controllo. La civiltà moderna trova la sua origine nelle regole. Occorre però farle rispettare.