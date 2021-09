Viale Regione, due mesi di traffico per i lavori del canale Mortillaro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due mesi di traffico in viale Regione per i lavori del canale Mortillaro. La manutenzione della soletta, che passa sotto la circonvallazione, ha imposto la chiusura di un tratto della carreggiata centrale in corrispondenza di via Paternò. I veicoli smistati per circa 200 metri sulla corsia laterale creando disagi agli automobilisti.