Via Crispi e il caos per entrare al porto: "Noi residenti, prigionieri del traffico"

In allegato tre foto, tra le tante che ho fatto, che riprendono la situazione che viviamo da anni, quali residenti nella via Francesco Crispi. Le foto si riferiscono al primo ingresso del porto di Palermo all'altezza della via Mariano Stabile. Queste scene pietose si ripetono da anni. La sensazione, per non dire certezza, è che l'ingresso al porto, fino ad un certo orario è letteralmente bloccato, tant'è che più volte, i passeggeri delle auto scendono per strada sconsolati. Molte volte succede anche, che i poveri avventori del porto, per la maggior parte non residenti e conoscenti dei luoghi, si accodano sulla destra per entrare tutti al primo varco, senza sapere che in fondo si trova un'altra entrata che rimane per ore libera, finché qualche raro agente della polizia municipale non fa altro che indicare tale possibilità e il traffico in pochi minuti si sblocca. Tale situazione di assoluta disorganizzazione si ripropone le mattine in cui scendono dalle navi crociera migliaia di persone attese da carrozze più o meno autorizzate, taxi, bus e mezzi di ogni tipo, posti in tre/quattro file. In genere un paio di agenti della polizia municipale cercano di adoperarsi, con scarsi risultati, per fare un po' di ordine. Tutto ciò, come dicevo, si ripete da anni, senza che nessuna amministrazione abbia mai fatto qualcosa di concreto e senza che l'autorità portuale faccia qualcosa per sveltire l'ingresso di centinaia di auto o per far entrare nei numerosi spazi creati nel tempo all'interno del porto, almeno i taxi e i bus (dove vengono comunque parcheggiati in serata). Potrei mostrarvi foto e video scattate nel tempo, dove si osservano ambulanze che per fare il tratto da piazza Tredici Vittime alla via Emerico Amari, impiegano anche trenta minuti, o gente che esasperata dal traffico completamente fermo per anche 40/50 minuti (ribadisco fermo non lento!), scavalca i marciapiedi per dimezzare il traffico o andare contromano nella rotonda di piazza Tredici Vittime. Come si può ben comprendere gli abitanti della zona che orbita intorno al porto in alcune ore della giornata, sono prigionieri in casa loro, e la rabbia è che negli anni si è fatto veramente poco!