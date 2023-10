Traffico, inciviltà e assenza di controlli alla Cala

Vorrei segnalare, anche se credo che il problema sia ben noto a tutti, la completa assenza di ordine e disciplina del transito veicolare che ogni mattina investe la zona del porto, a partire dal sotto passo di piazza XIII Vittime fino ad arrivare al piano dell’Ucciardone. Oltre ai lavori che, seppure essenziali, ormai da anni investono l’area portuale, credo che La scelta di fare entrare i mezzi pesanti da via dell’Arsenale (mezzi che già all’alba si incolonnano per centinaia di metri anche su via Crispi) sia la principale colpevole del Problema.

Tale scelta crea una strettoia che genera un ingorgo a dir poco epico (foto), dovuto al contemporanea uscita di altri mezzi pesanti dal varco portuale su via Crispi. La mattina si vedono file di automobili a perdita d’occhio, si impiegano circa 30 minuti per percorrere un tratto lungo poco più di 1 chilometro. Ovviamente tale scelta bene si sposa con l’inciviltà del palermitano medio, oltre che con la completa assenza della polizia municipale che dovrebbe “anche” regolare il traffico. Mi chiedo perché ci siano così poche pattuglie di PM e perché non sia possibile scegliere percorsi migliori per i mezzi pesanti.

Il problema del traffico è noto, vanno potenziati i controlli su strada e mi chiedo se non sia il caso di installare e aumentare le telecamere per multare tutti gli automobilisti incivili che parcheggiano in doppia fila alla cala, sulle strisce pedonali, sopra i marciapiedi, insomma ovunque, creando soprattutto la sera il medesimo ingorgo in direzione del foro italico. Mi chiedo, ci sarà mai una redenzione per Palermo? Qualcosa si muove, ma si muove lentamente.