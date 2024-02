Traffico in tilt da via Messina Marine fino all'ingresso del porto

Gallery





È da circa un anno che, in alcuni giorni della settimana, da via Messina Marine, fino all' ingresso del porto, si rimane imbottigliati in mezzo al traffico, causato dai mezzi articolati, che attendendo l'ingresso per il porto, i quali anzicché occupare una sola corsia, invadono tutta la carreggiata, impedendo agli altri mezzi di defluire velocemente e per altre direzioni. Chiedo all'amministrazione comunale di prendere provvedimenti seri e di mettere, non solo una volante dei vigili all'ingresso del porto, ma anche qualche km prima, al fine di dare indicazioni circa l'incolonnamento più corretto che possa consentire alle altre vetture di defluire velocemente.