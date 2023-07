Circonvallazione, divieti di sosta non rispettati e caos in zona viale Lazio

Persiste il delirio per il mancato rispetto del divieto di sosta di fronte al supermercato P&V sulla circonvallazione. Le macchine in uscita dalla corsia centrale incontrano quelle che, provenendo dalla controlaterale sono costrette a invadere la corsia di decelerazione creando perennemente ingorghi e rischio di incidenti. Mai viste le forze dell'ordine...che strano. Inoltre esiste un comodo parcheggio sotterraneo del supermercato ma si sa, per il siciliano il senzo civico è utopia.