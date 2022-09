"Ogni mattina un abitante di Cruillas si alza e sa che dovrà percorrere la via Trabucco"

Ogni mattina si verifica la stessa situazione: auto parcheggiate in divieto di sosta ostruiscono per intero una carreggiata di via Trabucco, strada che dal quartire Cruillas porta in viale Regione Siciliana e dove sorge l'ospedale Cervello. La strada è a doppio senso di marcia e quindi, con una carreggiata ostruita, le auto devono alternarsi per passare. Si creano ingorghi e spesso si blocca l'intero quartiere, con notevoli ritardi per chi si reca a lavoro o a scuola e rischi per i pazienti delle ambulanze del vicino ospedale che rimangono bloccate. Sono state fatte diverse segnalazioni alla polizia municipale senza di fatto risolvere niente perché essendo sotto organico non mandano mai nessuno a fare rimuovere i mezzi in divieto o quantomeno a fare qualche multa che potrebbe fare da deterrente a questi incivili.