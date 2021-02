Rifiuti a Trabia, 350 euro all'anno per un servizio... che non c'è

Da un paio d’anni il comune di Trabia non effettua il ritiro immondizia presso le villette. Noi villeggianti siamo costretti a caricare l’immondizia in macchina e a scaricarla presso delle “isole ecologiche” distanti circa due chilometri dalla nostra abitazione. La cosa più’ assurda è che il comune ci chiede più di 350 euro all’anno per questo non-servizio. La tariffa si applica interamente anche per i non residenti (come me), che trascorrono meno di due mesi all’anno in villetta. Praticamente il comune ha trasformato un tassa per un servizio in una tassa d’abitazione da pagare a prescindere dalla residenza e dalla permanenza in loco, per un servizio che non viene erogato.

Ho già fatto pulire la macchina due volte perché la colatura di pesce sui tappetini del bagagliaio l’ha resa inutilizzabile (a meno di non indossare una maschera antigas). Ho buttato via un paio di scarpe per lo stesso motivo. Ho dovuto comprare dei bidoni che provvedo a svuotare anche tre volte alla settimana (visti i turni per la differenziata) in orari prestabiliti (a settembre 2020, l'isola ecologica chiudeva alle 11 del mattino). Praticamente faccio il netturbino per 350 euro all’anno. Che pago io! E se non avessi la macchina? A Trabia il servizio per i rifiuti si paga più di Parigi. E il servizio non esiste. Credo che questo sia un abuso.