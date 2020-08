Trabia, cavallo fa un bagno a mare: escrementi in acqua e tante... lamentele

Questa mattina intorno alle 10,30 due persone sono entrate in mare con un cavallo. E' accaduto alla spiaggia libera di Trabia. "I due hanno fatto stare per circa 10 minuti il cavallo in mare, costringendo tutte le persone ad uscire dall’acqua. Dopo le lamentele dei bagnanti e la segnalazione alla guardia costiera sono scappati, lasciando gli escrementi del cavallo in acqua. Tutto ciò ha destato stupore e indignazione da parte dei bagnanti".