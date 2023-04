Tourist point, lo chalet in stile "tirolese" di piazza XIII Vittime

Gallery

















Palermo è stata sempre oggetto di "sperimentazioni" spacciate per opere di alto valore culturale. Come possiamo definire la vicenda dei famosi chalet in stile tirolese piazzati a suo tempo davanti al palazzo della Banca d'Italia in stile neorinascimentale in via Cavour e nella piazza della borgata marinara di Mondello? Quello di via Cavour è stato spostato, dopo anni di polemiche e petizioni, e piazzato in piazza XIII Vittime, dove giace inutilizzato in condizioni pessime. È stato riparato, perché malandato, con la sostituzione di alcune tavole di cantiere usurate e in alcuni punti palesemente fradice tenute tra loro con delle lapazze. Sicuramente un qualsiasi falegname avrebbe operato con più diligenza e decenza. Il costo di ogni chalet è stato di euro 46.280,00 (!!!!), come è stato riferito dagli uffici competenti. Non si può accettare che si continua ad operare su ciò che pubblico in maniera non corretta e no responsabile, I turisti ci osservano e ci giudicano.

Associazione Comitati Civici Palermo il Presidente Giovanni Moncada