Schillaci chiude la scuola calcio, la lettera: "Totò, troppo facile prendersela coi giovani"

Riceviamo e pubblichiamo

"Ho dovuto chiudere la mia scuola calcio. Eravamo arrivati a 600 bambini. Ma ormai è cambiato tutto: non ci sono più ragazzi con la fame di calcio, c'è troppo benessere, sono viziati e coccolati dai genitori, sono sempre attaccati al telefonini, non riesci nemmeno a parlargli a volte". Totò Schillaci.

E no, Totó. Troppo facile prendersela coi giovani. Del resto, sono da sempre la categoria più adatta al ruolo di capro espiatorio, di colpe che invece sono sempre e soprattutto di altri. I giovani sono viziati quando ci fa comodo stigmatizzarne atteggiamenti d’indolenza; non sarà, la loro, privazione di stimoli? I giovani sono troppo coccolati quando dobbiamo sottolinearne il distacco dalle cose della fatica; non sarà che al concetto di fatica li abbiamo disabituati, costruendoci noi stessi un mondo di bambagia, in cui è bandito anche il solo concetto di fatica? I giovani sono affetti da egophonia quando non capiamo perché non dialogano più; non sarà che siamo noi a non avere più argomenti? Noi che per primi campiamo con sto cavolo di cellulare in mano?

E non hanno fame di calcio? Ma che dici, Totò? Il pallone è, e continua ad essere, grazie al cielo, la passione di milioni di bambini e ragazzini. Non sarà che queste scuole calcio, questi opifici a pagamento di sogni che mai s’avvereranno, queste aggregazioni patinate di figlioli fenomeni da postare su Facebook, questo reclutamento di rette da pagare a fine mese. Non sarà che la tua scuola calcio, come tantissime altre, la spenga, la passione, anziché alimentarla?

Io me la ricordo la scuola calcio ai nostri tempi, ed era tutta un’altra cosa. S’imparava a giocare a pallone quasi maieuticamente, anche perché ci dicevano che divertirsi era possibile a tutti, ma diventare calciatori era un fatto di Dna, anzitutto, e di sacrifici, poi. Si giocava a tutte le ore, ovunque e gratis. Poi, per coloro con i quali quel Dna era stato più o meno benevolo, c’erano le società locali, che ti reclutavano agli ordini di un calciatore della prima squadra che si prestava, felice di farlo, ed entravi a far parte di quella società. Senza che i tuoi dovessero svenarsi, senza che tu dovessi andarci anche se non ti andava più (“Ormai ho pagato, ci devi andare per forza!”). Se ti scocciava, amen. Ma non ci scocciava mai, perché era tutto genuino, tutto vero, anche le porte dalle reti bucate e i campi in terra color marrone, segnato dal gesso in polvere, chirurgicamente cosparso con le mani giunte, lungo uno spago tracciante.

E non avevamo bisogno del nome altisonante su un’insegna che qualificasse il luogo dove imparavamo (e sì che imparavamo!) a giocare a pallone; per noi contava solo il pallone. E giocare. Era un gioco, sì. Ci divertivamo, perché nessuno ci riempiva la testa di “situazioni di gioco”, “partenza da dietro”, “ampiezza”, “due tocchi” e simili. Al limite, ci dicevano di passare la palla al compagno vicino, di alzare la testa e di tirare col collo del piede. E non c’erano kit che ti mascherano da calciatore professionista; al massimo, una tuta e un borsone quando lo sponsor era di quelli che “ci mettono i piccioli”. E una maglia ovviamente, buona per tutto: allenamenti e partite. Una maglia su cui non sentivamo alcun bisogno di scrivere il nostro cognome, la sentivamo nostra e la sudavamo, d’un sudore che non ci costava nulla, aveva il profumo della passione pura.vAltro che fame! Quel pallone ce lo divoravamo.

E stanne certo, Totó: i ragazzini sono ancora famelici. Siete voi che li avete messi a dieta, sti benedetti ragazzini! Fare calcio due/tre volte a settimana, fare sempre le stesse cose da protocollo, la partitella alla fine e gl’immancabili calci di rigore; e poi, di tanto in tanto, il mini torneo o il memorial con squadre di 20 elementi e con gli spalti pieni zeppi di avidi parenti ululanti...

Non è vero che non hanno fame, semplicemente non si divertono più. Siete voi a non farli divertire più. E siamo noi, noi genitori. Sì perché, guai a mettersi su un marciapiede o su una piazzola e organizzare in quattro e quattr’otto una partite di 3 ore, con gli zaini per porte e le linee immaginarie. Non sia mai! “Ti sporchi” … “ è pericoloso”…”sono tempi brutti” … Questo per dire, caro Totò delle notti magiche, che noi genitori d’ultima generazione più di una colpa ce l’abbiamo. Vogliamo figli telecomandati a distanza, sempre sotto controllo, nemici della fantasia, dell’improvvisazione, del vivere alla giornata. Vogliamo figli che non vivano delusioni, ma solo illusioni, che non debbano essere da meno del compagno, di classe o di squadra (fa lo stesso), che non debbano piangere mai, non debbano patire mai; e che non debbano faticare mai eventualmente per raggiungerlo, quel compagno. E paghiamo. Paghiamo mensili per averceli così come ci piace. Il mensile alla babysitter, il mensile alla mensa (allitterazione casuale, giuro), il mensile al dopo scuola, il mensile alla scuola calcio.

Anche il calcio risente di tutto questo. Perciò, hai ragione quando poni l’accento sull’aspetto generazionale della questione, ma le scuole calcio ne sono un elemento. Sono il prodotto di questa “involuzione generazionale” (cito Crepet) della nostra società. E sono - questa volta parafraso Roberto Mancini - una della principali concause dell’involuzione del calcio italiano. Per strada o negli oratori è cresciuta la “meglio gioventù” calcistica del nostro Paese e sai perché? Perché lì i ragazzini erano spiriti liberi e davano libero sfogo all’amore per questo sport, che cresceva.

Un po’ come i cavalli allo stato brado, che galoppano su immense praterie: sono quelli i veri purosangue. Liberi. Liberi di giocare, di rivaleggiare, di provare la delusione di un avversario più forte, di esultare, di perdere e poi ricominciare, di litigare per un fallo che ci si chiama, di sbagliare, di essere presi in giro, di sfottere. Insomma, di crescere. Liberi dai recinti, dai laccioli dei dettami, dagli incitamenti di papà, dall’orologio che decide quand’è ora di smettere, dalle convenzioni manierate, dal trasversalismo del merito (terribile ossimoro!), dall’egualitarismo a tutti i costi, da quell’asettico sintetico verde che non profuma di nulla.

Questa è la scuola calcio, caro Totó. E quando un ragazzino molla, non c’è in voi il dispiacere di un talento sprecato, piuttosto che di un nuovo adepto alla PlayStation (diciamocela tutta, dai!); c’è il dispiacere di una retta in meno. Perché, per forza di cose (non è una colpa), la vostra è un’impresa commerciale, né più né meno. E i ragazzi questo lo avvertono, consciamente o inconsciamente, lo sentono. E si stancano. Avete trasformato il pallone, lo sport più bello e libero del mondo, in un negozio di passatempo, sogni, illusioni genitoriali, attività fisica, pseudo lezioni di vita, inutili lezioni di tecnica ed esasperate lezioni di tattica e di ore all’aria aperta. Un emporio di motivazioni, tutte “impiattate” (diciamo a Palermo), cioè servite su di un piatto che d’argento lo è per voi, ma su cui i ragazzini - la maggior parte di loro - finiscono per sputarci.

No, non è, questo, un manifesto contro le scuole calcio, Totò. È semplicemente la mia risposta al tuo sfogo di qualche giorno fa. Chi sono io per rispondere ad un tuo sfogo? Sono uno dei tanti genitori che hanno avuto a che fare col mondo delle scuole calcio, padre di un ragazzino che non era certo un futuro Messi e nemmeno un futuro Messias, ma che si sarebbe potuto divertire, facendo del sano sport, fino a quando non avrebbe deciso di fare altro, semmai lo avesse deciso. Adesso lui fa altro e questo altro non è uno sport, è molto cellulare, un po’ di tv e qualche svago in compagnia dei suoi coetanei. Ma non è sport. E non lo ha deciso lui, no. Lo ha “deciso” il sistema delle scuole calcio, l’ambiente quasi asettico, l’aria rarefatta che si respira lì, dove tutto sa di perbenismo e preordinato. E dove il mensile, vuoi o non vuoi, la fa da padrone.

Eusebio Dalì