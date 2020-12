Torretta, da zona di caccia a discarica non autorizzata

Il tratto di strada che collega Piano dell'occhio a Montelepre è una discarica a celo aperto. In questo luogo dove si andava a caccia, oggi interdetta, domina l'inciviltà. Noi cacciatori, amanti della natura in tutto e per tutto, siamo costretti a non poter usufruire di queste spettacolari montagne dove trascorrevamo giornate splendide a contatto con la natura. Oggi assistiamo a questo scenario. Noi amiamo la caccia e la natura, a differenza di chi è buono solamente a discriminare. Spero in una bonifica del posto.