Sos da Acqua dei Corsari alla Regione: "La Torre Guzmana è nel degrado, venga restaurata"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta all'assessore all'Identità siciliana, Alberto Samonà, nella speranza che la Regione possa accogliere l'appello di Giuseppe Giordano e recuperare la storica Torre Guzmana di Acqua dei Corsari.

Interpreto il desiderio della popolazione di Acqua dei Corsari. Avrei potuto scrivere direttamente all'assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana della Regione Siciliana o al sindaco di Palermo, ma alla fine ho optato per le pagine di PalermoToday, visto che l'argomento non è un fatto privato.

Quello che sto per dire riguarda l'intera comunità siciliana. Evidenzio che a noi duole e lo diciamo con amarezza, vedere la Torre Guzmana edificata nel 1500 in stato di abbandono. E' da quando ero picciriddu che la Torre dei “Corsari” rappresenta le mie radici di siciliano, palermitano e corsaloto. Si sono nato ad Acqua dei Corsari e lo affermo con orgoglio! Sin dai miei primi passi, la Torre ha rappresentato per me e tutti gli abitanti quel legame indissolubile con territorio. La consideriamo un faro che ha illuminato il nostro cammino. Un tangibile segno di appartenenza. E oggi constatare il degrado causato dalle intemperie e dall'incuria mi fa “acchianare u sangu no ciriveddu”.

E poi leggendo “dell'identità siciliana” dell'assessore ai Beni culturali e acclarare che un manufatto storico di siffatta importanza, stia “morendo” a causa dell'inerzia dell'uomo, mi duole assai assai. Non fa parte dell'identità siciliana? La Torre di Acqua dei Corsari, nacque nel periodo del dominio spagnolo per preservare la costa dalle incursioni dei saraceni. Giova ricordare che la torre si trova all'interno dell'ex caserma della Guardia di Finanza (allo stato vi sono delle abitazioni in uso a personale della finanza). Dunque per noi della borgata era impossibile visitarla. Ora si può.

Noi abitanti e nativi di Acqua dei Corsari, facciamo appello all'assessore Alberto Samonà, affinché possa esaminare l'opportunità di far restaurare il monumento per renderlo fruibile alla cittadinanza. E poiché la Torre è sedente a pochi metri dal parco marino intitolato a Libero Grassi, il monumento potrebbe essere conglobato nel sistema museale: con particolare riferimento alla marineria palermitana o altra utilità. Chiediamo troppo?

Giuseppe Giordano