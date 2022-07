Torretta Coca Cola abbattuta: "Un altro pezzo di storia di Palermo che svanisce"

Gallery



Un altro pezzo di storia di Palermo svanisce nel silenzio dei cittadini di Palermo,una torre di architettura industriale storica viene cancellata. Non potremo più dire "Ni viriemo ravanzi a Coca Cola" perché non esiste più. Mentre un ennesimo supermercato sorgerà. Però non può sorgere un Ikea, un Decathlon: come mai? Palermo e i palermitani soccombono a tutto questo e stanno a guardare in silenzio. Cosa stiamo lasciando ai nostri figli? Una città morta senza futuro, senza prospettive.