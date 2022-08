"A Borgo Nuovo dopo i cinghiali abbiamo anche un toro che si aggira per il quartiere"

Avendo letto dell'episodio dei cinghiali a Borgonuovo, sono qui per segnalarvi un'altra cosa. Alle ore 2.30 di notte, rientrando a casa, ho incrociato un enorme animale nero e non sono riuscita a capire se si trattava di un toro o di una mucca, ma presumo il primo perché ho intravisto delle corna. Ero in via Centuripe all'altezza del civico 48, accanto al quale si trova una stradina che dà su un piccolo parco.

L'animale è rimasto lì per parecchio tempo a brucare l'erba per poi sparire nel buio. A causa della totale assenza di lampioni (gli unici due nelle vicinanze sono spenti) non so che strada abbia preso. Alle ore 2.36 ho chiamato il 115 chiedendo soccorso ed hanno detto che sarebbero venuti. Ho atteso fino alle 4.20 capendo che non sarebbe venuto nessuno. Oggi (primo agosto) è stato avvistato ad ora di cena all'altezza di via Floresta. Allego una foto.