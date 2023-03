Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Buonasera vi segnalo la presenza di una colonia di topi a Villa Sperlinga a Palermo come da video allegato, appena girato in giornata odierna. I topi costituiscono un gravissimo pericolo sopratutto per i bambini che frequentano la villa in queste belle giornate di anticipo alla primavera. Auspico che la diffusione di questo video possa servire a sollecitare il servizio derattizzazione del comune o il servizio manutenzione ville al fine di debellare un annoso problema già più volte segnalato ai settori competenti senza successo.