Topi, zecche e rifiuti nelle aiuole di via Palinuro: "Lì accanto c’è una scuola elementare"

Via Mondello, 5 · Partanna-Mondello

Via Mondello, 5 · Partanna-Mondello

Gallery



Da quando è stata aperta la via Palinuro, quelle che dovevano essere delle belle aiuole piene di fiori, ospitano invece ratti, zecche, pulci, feci di animali e sacchetti di rifiuti abbandonati.

Le rare volte che il Comune è intervenuto per eliminare le sterpaglie, che proliferano copiosamente, il lavoro è stato fatto in maniera approssimativa e non si è mai provveduto a mettere il diserbante e a fare una vera e propria disinfestazione.

Risultato? Dopo 15 giorni dall’intervento è tutto come prima. La cosa assurda è che, proprio lì accanto, c’è la scuola elementare Riso e quindi i bambini hanno come compagni di giochi i ratti che scorrazzano allegramente in questo mare d’abbandono e di degrado!