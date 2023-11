Viale Strasburgo, struttura abbandonata diventa ricettacolo di topi

Via Principe di Pantelleria, 37 · Resuttana-San Lorenzo

Via Principe di Pantelleria, 37 · Resuttana-San Lorenzo

Gallery















Volevo segnalare il completo abbandono di una struttura che si trova tra viale Strasburgo e via Principe di Pantelleria che è diventata ricettacolo di topi. Oltre all'incuria dei titolari dell'immobile, si aggiunge anche il cattivo comportamento dei cittadini che contribuiscono al degrado con il loro comportamento incivile. Tutto questo ha causato la presenza dei roditori anche all interno delle case in zona. Spero che qualcuno prenda provvedimenti.