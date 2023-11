Via Crocifisso a Pietratagliata tra allagamenti e buio: "Da anni nessuno interviene"

Gallery



Nel cuore della città, una situazione insostenibile si è radicata in via Crocifisso a Pietratagliata, mettendo a repentaglio la sicurezza di chiunque si avventuri lungo quel tratto stradale. Un tombino capriccioso, quando piove, decide di aprirsi senza preavviso, generando allagamenti che trasformano la strada in un ostacolo insormontabile per pedoni e automobilisti.

La strada, già compromessa da un'illuminazione difettosa, diventa così ulteriormente pericolosa, specialmente quando cala la sera. L'oscurità e gli allagamenti improvvisi rendono la via un luogo non solo impraticabile.

La nostra indignazione cresce considerando che, nonostante le ripetute segnalazioni inviate non solo al Comune ma anche ai vigili urbani, nessuno interviene. Il malfunzionamento del tombino e la pericolosa mancanza di illuminazione rimangono una costante minaccia, mentre le istituzioni continuano a scaricarsi le responsabilità anziché affrontare il problema.

Non solo il tombino rappresenta un pericolo, ma la strada è diventata anche un viale pericoloso con veicoli che la percorrono in senso vietato, mettendo a repentaglio la vita di chi rispetta le norme stradali. Va sottolineato che nelle immediate vicinanze di questa strada si trova una scuola, aumentando quindi esponenzialmente il rischio per i bambini e gli studenti che frequentano l'istituto.

Se Palermo occupa l'ultimo posto nella classifica di Legambiente, è giunto il momento di chiedere conto all'amministrazione comunale e ai vigili urbani. Questa è negligenza pura, un'indifferenza verso la sicurezza dei cittadini e un disinteresse verso le esigenze della comunità. E' ora di agire. Non possiamo tollerare ulteriori ritardi o giochi di responsabilità. I cittadini meritano sicurezza e rispetto. Ecco perché esigiamo un intervento immediato per risolvere questa emergenza nella via Crocifisso a Pietratagliata. E' tempo di mettere fine a questa minaccia e di ripristinare la sicurezza di chi vive e transita in quella strada, specialmente dei giovani studenti che frequentano la scuola nelle vicinanze.