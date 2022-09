Tombino scoperchiato dalla pioggia: "Liquami e puzza in via Perseo"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Volevo portare alla luce un disservizio che ho segnalato molte volte. Puntualmente quando piove, questo tombino si scoperchia come mostra il video ed escono i liquami che poi si riversano sulla strada ma soprattutto sulla via Perseo, dove non possiamo neanche uscire a causa degli allagamenti. Per non parlare della puzza sgradevole e la strada sporca. Succede sempre ma nessuno interviene, chiedo a PalermoToday se può intervenire, siamo stanchi di questa situazione.