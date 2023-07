Gallery



Volevo segnalare la presenza di un tombino Telecom quasi del tutto dissestato in via Leonardo da Vinci, all'altezza del civico 131, che oltre a essere pericolosissimo per automobilisti, pedoni e soprattutto ciclisti, al passaggio continuo delle vetture toglie anche il sonno a tutti gli abitanti dei condomini vicini. Restiamo in attesa di un, si spera, repentino riscontro.