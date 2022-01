Tombino deteriorato in via Resuttana

In via Resuttana 448 c'è un tombino della telecom deteriorato che causa un rumore molto fastidioso per i residenti oltre che un prossimo pericolo data la velocità di danneggiamento dello stesso. E' stata fatta l'ennesima segnalazione al servizio di Telecom Italia con pratica 14484434. La paura è che anche questa segnalazione non venga presa in lavorazione come moltissime pratiche della Telecom che ha sparsi per tutta la città tombini deteriorati, pericolosi perché pieni di buche nell'intorno, oltre che rumorosi.