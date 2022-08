Via Serradifalco, 149 · Malaspina

Si prega gentilmente il popolo palermitano e non di partecipare almeno per quei pochi tombini che funzionano su tutto il territorio di non buttare plastica ecc. Perché prevenire è meglio di curare. Stiamo andando incontro all'autunno le piogge. Grazie