Un tifoso napoletano al Barbera per vedere il Palermo: "Che emozione, è stato bellissimo"

Da napoletano che lavoro in Sicilia: Palermo, per storia, città, stadio, tifoseria merita la seria A e le gare europee. Io anche, essendo napoletano, sono spesso a Palermo a Catania a Messina essendo delegato di una catena di negozi in Sicilia.

Mi trovo da una decina di giorni a Palermo e ne ho approfittato per fare anche il turista nello scorso weekend a Palermo tra una colazione nel centro storico un passeggiata alla Cala un pomeriggio a Mondello, sapendo che sarei stato questo weekend a Palermo mi ero comprato un tagliando del Palermo e sono andato a vedere la partita con la Feralpisalò.

Sinceramente sono rimasto sconvolto come uno stadio come il Barbera un pubblico cosi, possa essere in serie C, io non ero mai stato al Barbera e posso dire che è stata un emozione: anche non essendo tifoso del Palermo ho tifato come fossi stato palermitano trascinato dai cori dei ragazzi della Nord, e’ stato bellissimo vedere quei ragazzi che organizzano cori e coreografia, molto simile alla mia curva di Napoli, ovviamente con le dovute differenze, ma voglio fare un plauso ai quei ragazzi della Nord che non conosco che ci hanno messo l’anima sopra il ferro la sbarra a lanciare cori e dare indicazioni per la coreografia.

Faccio un in bocca al lupo al Palermo per la promozione in seria B come inizio per un presto ritorno in A, Palermo e’ la quinta città d’Italia, è diversa del resto delle città siciliane, io che lavoro su Messina e su Catania, vedo osservo e dico che Palermo e’ un'altra realtà con Messina e Catania (anche a loro auguro la serie A come al Palermo).

Palermo e’ una città folcloristica con i suoi mercati i suoi vicoli con il suo dialetto palermitano tutta un'altra cosa rispetto a Messina a Catania, il folclore la solarità che trovi a Palermo sinceramente non lo trovato a Messina e Catania, ovviamente nulla contro le altre siciliane anzi io vorrei tutte le siciliane in serie A, ho amici catanesi, messinesi, i gelesi, ma Palermo e’ capitale e folclore e miseria disperazione ma anche teatralità basta girare nei vicoli del mercati con le urla colorate in palermitano dei venditori di cibo di strada, di frutta di pesce, del resto se a Palermo sono nati tanti attori comici e non un motivo ci sarà. Concludo dicendo: Forza Palermo, sperando nella vostra bellissima Santa Rosalia.