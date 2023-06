Threebot, la start up palermitana premiata con il Bravo Innovation Hub

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le storie delle startup che hanno partecipato ai percorsi di accelerazione d’impresa di Invitalia, nelle edizioni passate. Da qualche settimana, si raccontano i nuovi programmi di Bravo Innovation Hub, la rete di acceleratori d’impresa promossa da Invitalia e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I cinque percorsi, dedicati alle aziende innovative del nostro Paese, con una forte attenzione alle realtà del Meridione, sono sostenuti dal Programma operativo nazionale e competitività della Commissione europea e si terranno in tre città: Cagliari, Brindisi e Palermo. Quella in partenza fra qualche mese sarà la terza edizione di Bravo Innovation Hub, per la prima volta strutturata su più città, tra cui anche Palermo.

Tutto nasce nel 2020, quando la rete di acceleratori di Invitalia decide di lanciare, sempre con il supporto ministeriale, un percorso intitolato “+Turismo+Cultura”. L’edizione inaugurale è un successo: 87 imprese con progetti che spaziano tra nuove tecnologie e servizi per la ricettività, gestione e promozione nel settore turistico-culturale decidono di candidarsi, dieci di loro vengono selezionate per partecipare al programma. Tra le società protagoniste del 2020 c'è solo una palermitana, l'azienda Threebot. Nata durante la pandemia si occupa dello sviluppo di software e tecnologie AI per imprese e consumatori. Ha realizzato Travelino, una tecnologia proprietaria basata sull’intelligenza artificiale che consente ad agenzie di viaggio, tour operator, hotel e altri attori del settore di potenziare l’attività di marketing e vendita tramite lo sviluppo del commercio conversazionale. È proprio questa innovazione a essere stata premiata da Bravo Innovation Hub. «Il percorso di accelerazione ci ha sostenuto nella fase di validazione e test della tecnologia sui primi operatori», spiega Federico Lima, fondatore e Ceo di Threebot. «Ci ha anche supportato nel siglare accordi esclusivi, commerciali e di partnership con alcune online travel agency e metasearch leader di mercato, holding di Booking.com, Skyscanner, Discover cars e altri, alle quali la nostra tecnologia ha fatto gola. L’obiettivo era lo sviluppo di alcune attività di business, in particolare strategie commerciali».

Oggi, Threebot è una società strutturata. Quest’anno ha aperto un centro tecnologico in centro a Palermo, ha una squadra di circa 22 persone, il 70% dei quali ingegneri ed esperti di machine learning, «che sono rientrati in Sicilia con tanto sforzo e sacrificio». I risultati sono iniziati ad arrivare. «Nei primi sei mesi del 2023 il nostro fatturato si aggira sui 700mila euro e l’obiettivo è chiudere l'anno a poco più di 1 milione di euro, stiamo crescendo e per continuare a farlo cerchiamo nuovi talenti da inserire nel team, mentre per scalare stiamo valutando offerte da venture capital di Dubai e della Silicon Valley». Eppure, dice Lima, «senza Bravo Innovation Hub, probabilmente non saremmo qui a parlarne. È stata un’ancora di salvataggio per chi, piccoli come noi, ha dovuto attraversare un periodo buio per l’economia e, in particolar modo, il turismo». Attualmente la Threebot, è l'unica azienda palermitana ad essere stata premiata con il Bravo Innovation Hub. Un esempio di come i programmi strutturati da Invitalia e rivolti a sostenere iniziative giovanili portino poi a dei casi di successo. Possano quindi i successivi programmi portare al successo altre imprese del sud.