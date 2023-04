"The last supper", spettacolo a Palermo

Un'altra volta in scena per osservare il fulcro centrale della vita: sedersi a tavola per dialogare con la Verità! Senza nessun compromesso, senza nessun filtro. Solo parole che toccano, commuovono e scuotono. Una nuova versione della nostra performance che riporta le voci dell'ultima cena, curata da @graziella.saladino a Palermo. Le parole che si alternano partono dalle proprie esperienze per lasciarle confluire nel flusso di voci che hanno partecipato a quel momento così significativo ed estremo. Il teatro non è solo spettacolo, ma profondo ascolto!