C'è una buca nella centralissima via Emerico Amari zona di passaggio di migliaia di turisti che sbarcano quotidianamente e raggiungono i monumenti di Palermo. Sono passati trenta giorni dalla transennatura ma per iparare "The hole" nessuno si è presentato.

Porto, quella buca che "accoglie" i turisti: "In via Emerico Amari va in onda The Hole"