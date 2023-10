Un terreno di via Torre Ingastone durante una bonifica si trasforma in un deposito di rifiuti pericolosi

Gallery



All'inizio della stagione estiva il terreno tra le vie Torre Ingastone, Celona e Fleming è stato oggetto di pulizia da ramaglie e rimozione di alberi da parte di operai qualificatisi come comunali per eliminare il rischio di incendi. Per fare tali ammirevoli lavori e permettere l'accesso di escavatori e ruspe è stata rimossa parte della recinzione del terreno. Purtroppo però, come spesso accade, in occasione dei lavori di pulizia sono stati rinvenuti nel terreno alcuni rifiuti contenenti amianto che sono stati isolati e concentrati al centro del terreno circondati da nastro rosso.Sono stati apposti cartelli che evidenziano il rischio amianto ma senza prevedere una nuova recinzione. Oltre ai rifiuti rinvenuti, nelle successive settimane, sono stati portati nuovi sacchi bianchi al centro del terreno, oggi senza alcuna recinzione, e con il rischio che bambini e adolescenti possano introdursi per gioco. Dal mese di luglio, inizio dei lavori, alcuni camion continuano ad accumulare sacchi bianchi e i rifiuti pericolosi provenienti da chissà dove, anzichè diminuire, aumentano e si accatastano in un terreno oggi privo di recinzione. Con il vento di ieri alcuni teli in plastica, si sono riversati in strada.