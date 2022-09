Porto, il terminal non... terminato e quella luce accesa: "Iniziamo a risparmiare"

Via Francesco Crispi, 1 · Tribunali-Castellammare

Terminal non terminato illuminato a giorno. Il porto di Palermo se brilla di luce non si può dire altrettanto di lungimiranza ed economia. Il terminal dopo anni di oblio è oggetto di lavori, non ancora completati, ma risulta inutilmente illuminato a giorno. Magari potrebbero gli enti ed i Comuni essere i primi a dare l'esempio piuttosto che, a cose fatte, cercare nelle tasche degli utenti e dei cittadini.