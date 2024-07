Piazza Castelnuovo, nuovamente sfregiati il Palchetto della Musica e la scultura di Pasquale Civiletti

Gallery





Oggi abbiamo assistito ad una delle peggiori dimostrazioni del livello di barbarie che si possa registrare a Palermo, oltre alle sempre più frequenti aggressioni fisiche. Sono stati nuovamente sfregiati, a poche ore dalla riapertura al pubblico, un monumento prezioso, nel cuore della piazza principale della città, il Palchetto della Musica di piazza Castelnuovo e il basamento della scultura, che adorna la piazza, assieme ad altre, dal titolo "I Senza Tetto" scolpita da Pasquale Civiletti appena ripuliti dalle scritte oscene e dallo spesso strato di grascia depositato sui preziosi marmi. Inutili le continue segnalazioni da parte dei cittadini più attenti, visto che questi "bravi ragazzi", più volte immortalati, continuano ad agire come se fossero i padroni della città. Ha vinto la barbarie, ha perso lo Stato che non presidia e non salvaguarda il territorio.

Associazione Comitati Civici Palermo - presidente Giovanni Moncada