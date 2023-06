Con la tenda da campeggio in piazza Castelnuovo, secondo giorno

Oggi cambio piazzola, molto meglio verso il centro della piazza. Basta ironia, qualche riflessione. In questi giorni ospitiamo a Palermo, oltre il Presidente Mattarella, reali e alte cariche internazionali. Sono state adottate misure di protezione eccezionali, ed è più che giusto. In queste condizioni straordinarie constato che la pizza cuore della città di Palermo, di notte, è terra di nessuno. E’ impossibile non accorgersi che c’è una tenda azzurra bordata in arancio sul verde prato della piazza Castelnuovo, non una notte ma due consecutive nonostante una segnalazione su PalermoToday. Devo supporre che di notte non passano le forze dell’ordine o se girano non vogliono vedere. Mi spiace dirlo perché ho molto rispetto del duro lavoro delle forze dell’ordine ma se il cuore della città di notte è abbandonato in un momento straordinario, non oso immaginare il resto della città nel normale quotidiano.