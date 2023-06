Teatro e musica alla Fabbrica 102 per festeggiare il compleanno

Via Monteleone · Tribunali-Castellammare

Fabbrica 102 festeggia il suo nono compleanno con una giornata d'eccezione dedicata al teatro e alla musica. In occasione di questo importante traguardo, il bistrot organizzerà una festa straordinaria prevista per mercoledì 14 giugno. L'evento promette di offrire una giornata indimenticabile, con un programma d'eccezione e diversi appuntamenti. Apertura delle porte alle 18: la Fabbrica 102 accoglierà calorosamente gli avventori nella tradizionale atmosfera accogliente del locale. Alle 18:30 lo spettacolo teatrale di Stefania Ventura e Gisella Vitrano che presenteranno "Lo Specchio Sincero", liberamente ispirato ad "Agata e gli specchi bugiardi" di Beatrice Masini. Adatto a un pubblico di tutte le età, lo spettacolo è una produzione Quintoequilibrio: si tratta di una fiaba avventurosa che mette in relazione il mondo degli adulti con quello dei bambini, aprendo la strada alla fantasia e alla resilienza. A seguire, alle 20, l'esibizione musicale "Deportivo Cuenca": Il collettivo di DJ "Deportivo Cuenca", fondato da Buzzy Lao e Federico Stabile, intratterrà il pubblico con una miscela di 'elettronica selvatica' latinoamericana e dance europea contaminata dal bacino Mediterraneo.

Un'esperienza sonora che unisce il funk brasiliano all'afrobeat, creando un ritmo coinvolgente e coinvolgente. Alle 22 ecco il concerto di "Kid Gamma": Gabriele Gallo, talentuoso songwriter e beatmaker classe 2002, si esibirà sul palco presentando la sua musica che spazia tra rap e pop. Con numerosi premi già all'attivo, tra cui il Young Talent Special Mention all'International Ibla Competition, Gabriele Gallo ha conquistato il pubblico con i suoi singoli di successo e le sue esibizioni live coinvolgenti. Si prosegue alle 23 ballando con la selezione musicale di "CSS": Gabriele Giannetto, fondatore del progetto "CSS" e direttore artistico del Nomad Music Festival, offrirà una selezione musicale affascinante che spazia dal jazz alla fusion e al funk. Le sonorità provenienti dal Brasile e dall'Africa si fonderanno con il ritmo accattivante della disco contemporanea, creando un'atmosfera vibrante e coinvolgente. Il compleanno della Fabbrica 102 sarà anche l'occasione per chiudere la stagione artistica 2022-23, ma il bistrot rimarrà aperto per tutti coloro che desiderano gustare i prelibati piatti offerti dalla sua cucina. Ingresso libero.